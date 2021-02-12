Afganistan hükümeti Taliban'ı sözünü tutmamakla suçluyor

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış, Taliban'ın, barış görüşmelerine olan taahhütlerinin hiçbirini yerine getirmediğini söyledi.

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış, Taliban'ın, barış görüşmelerine olan taahhütlerinin hiçbirini yerine getirmediğini söyledi.

Danış, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Afganistan hükümetinin, cesur bir adım atarak Taliban mahkumlarını serbest bıraktığını ve barış görüşmelerine olan iyi niyetini gösterdiğini belirtti.

Afganistan müzakere heyetinin barış görüşmelerini yürütmek için Katar'ın başkenti Doha'da bulunduğunu hatırlatan Danış, hükümetin tüm çabalarına rağmen Taliban'ın hala halkı öldürmeye devam ettiğini kaydetti.

Danış, "Taliban barış görüşmelerine olan taahhütlerinin hiçbirini yerine getirmedi." dedi.

Taliban tutuklularının, barış görüşmelerinin ilerletilmesi taahhüdüne karşılık serbest bırakıldığını anımsatan Danış, Taliban'ın sözlerini yerine getirmediğini belirtti.

Şiddet artıyor

Ülkede şiddetin azalmak yerine daha da arttığını kaydeden Danış, "Taliban ile barış görüşmelerinde şu an belirsizlik devam ediyor. Taliban heyeti görüşmeleri bırakıp bölge ülkeleri turuna çıktı." diye konuştu.

Danış, geçici hükümet kurulmasının, geçmişe dönüş ve mevcut yönetimin çöküşü anlamına geldiğinin, yönetimin ve anayasanın ortadan kaldırılmasının ise barışa değil şiddete yol açacağının altını çizdi.

Afganistan'da şiddetin artmasından Taliban'ı sorumlu tutan Danış, Afganistan hükümetinin barış konusunda ciddi iradesinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

ABD'nin, Taliban ile 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasına varmasının ardından Eylül 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Afganlar arası müzakereler başlamıştı.

Tartışmalı şekilde sonuçlanan müzakerelerin birinci aşamasının tamamlanmasının ardından ikinci aşamasına geçilmişti ve müzakerelerde ele alınacak konuların belirsizliği nedeniyle görüşmelere 14 Aralık'ta ara verilmiş ve 6 Ocak'ta tekrar başlamıştı.

Afganlar arası müzakereler başlamadan önce 4 binden fazla Taliban mahkumu serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat