Afgan hükümeti ile Taliban, müzakereleri sürdürme ve ülke çapındaki insani yardımlar üzerinde anlaştı
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Afgan hükümeti ile Taliban, müzakereleri sürdürme ve ülke çapındaki insani yardımlar üzerinde anlaştı

Afgan hükümeti ile Taliban, müzakereleri sürdürme ve ülke çapındaki insani yardımlar üzerinde anlaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında Katar'da devam eden görüşmelerde, üst düzey müzakerelere devam etme ve ülke çapındaki insani yardımların tüm bölgelere güvenli bir şekilde ulaştırılması üzerinde anlaştı.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında Katar'da devam eden görüşmelerde, üst düzey müzakerelere devam etme ve ülke çapındaki insani yardımların tüm bölgelere güvenli bir şekilde ulaştırılması üzerinde anlaştı.

Afganistan'da devam eden şiddetin sona erdirilmesi amacıyla hükümet ile Taliban arasında geçtiğimiz yıl başlayıp kısa kısa süre sonra çıkmaza giren müzakereler, Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlamıştı. Görüşmelerin ardından Afganistan hükümeti ile Taliban barış konulu üst düzey müzakerelere devam etme konusunda anlaştıkları kısa bir ortak bildiri yayınlarken, bildiride ateşkes veya şiddetin azaltılmasından söz edilmedi. Bildiride, İslam ilkelerine dayalı ve tüm Afganların yararına olacak bir uzlaşmaya ihtiyaç olduğu ifade edildi.

Taraflar ayrıca, sivil altyapının zarar görmemesi gerektiği, sivil kayıpların önlenmesi ve insani yardımın ülkenin tüm bölgelerine güvenli bir şekilde ulaştırılması gerektiği konusunda da anlaştılar.

Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah yaptığı açıklamada, "Müzakere tarafları, kabul edilebilir bir çözüme ulaşılana kadar üst düzey görüşmelerin devam etmesi ve gelecekte de bu tür görüşmelerin yapılması konusunda mutabık kaldı. Heyet liderleri müzakere ekiplerine görüşmeleri hızlandırma görevini verdi" dedi.

AFGANİSTAN'DAKİ BARIŞ SÜRECİ

ABD ile Taliban arasında barış anlaşmasının imzalanmasının ardından Afgan hükümeti ile Taliban arasında müzakereler, Eylül 2020'de Doha'da başlamıştı. Önemli bir ilerleme kaydedilemeyen müzakereler, bu yıl iyice çıkmaza girmişti. İki taraf aylardır Doha'da bulunurken, Taliban'ın ülkede ele geçirdiği bölgelerin giderek artması nedeniyle görüşmeler ivme kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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