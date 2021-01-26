Afganistan hükümeti ile barış görüşmelerini sürdüren Taliban heyeti İran'da
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Afganistan hükümeti ile barış görüşmelerini sürdüren Taliban heyeti İran'da

26.01.2021 10:23 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:26
Afganistan hükümeti ile barış görüşmelerini sürdüren Taliban heyeti İran'da

Afganistan hükümeti ile barış görüşmelerini sürdüren Taliban örgütü temsilcilerinden oluşan üst düzey bir heyetin İran'ın daveti üzerine istişarelerde bulunmak üzere Tahran'a gittiği bildirildi.

Afganistan hükümeti ile barış görüşmelerini sürdüren Taliban örgütü temsilcilerinden oluşan üst düzey bir heyetin İran'ın daveti üzerine istişarelerde bulunmak üzere Tahran'a gittiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yaptığı yazılı açıklamada, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader liderliğindeki heyetin, Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine Tahran'ı ziyaret ettiğini duyurdu.

Hatibzade, Taliban heyetinin Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere İranlı yetkililerle bir araya geleceğini aktardı.

İranlı Sözcü, "Afganistan'daki barış süreci ve ilgili konularda görüş alışverişi ve istişareler yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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