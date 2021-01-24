Afganistan hükümeti barış için şiddetin durmasını istiyor

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, ülkede barışın sağlanması için şiddetin tamamen durdurulması gerektiğini belirtti.

Abdullah, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmasında, Taliban'ın ülkedeki şiddeti durdurma konusundaki kararsızlığının, Afgan halkı nezdinde soru işareti bıraktığını söyledi.

Afganistan'da son zamanlarda şiddet olaylarının arttığına dikkati çeken Abdullah, "Barışın sağlanması için şiddetin tamamen durdurulması gerekir." dedi.

Abdullah, barış görüşmelerinin başlamasıyla şiddetin azalacağı yönünde halkın beklenti içinde olduğunu ancak bu beklentinin, Taliban'ın savaşmakta ısrar etmesiyle umutsuzluğa dönüştüğünü kaydetti.

Her şeye rağmen barışa olan umudunu kaybetmediğini dile getiren Abdullah, Taliban'ın, Afganistan müzakere heyetiyle barış görüşmeleri kapsamında en kısa zamanda ateşkes konusunda bir uzlaşıya varmasını temenni ettiklerinin altını çizdi.

ABD'nin Taliban ile 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasına varmasının ardından Eylül 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Afganlar arası müzakereler başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat