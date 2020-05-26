- Afganistan hükümeti, 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı
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- Afganistan hükümeti, 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı

- Afganistan hükümeti, 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı Afganistan hükümeti, çoğu savaş cephelerinde tutuklanan 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı.

26.05.2020 20:27 | Son Güncelleme: 26.05.2020 20:34

- Afganistan hükümeti, 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı

KABİL - Afganistan hükümeti, çoğu savaş cephelerinde tutuklanan 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı.

Afganistan'da, ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan anlaşma sonrası esir takası süreci gecikmeli de olsa devam ediyor. Hükümet, bugün Pol-e Charkhi ve Pervan kentinde bulunan ABD merkezi askeri üssü Bagram Cezaevinde bulunan 900 Taliban mahkumu serbest bıraktı.

Afganistan Güvenlik Konseyi Sözcüsü Cavid Faysal, "Afganistan İslam Cumhuriyeti, barış prosedürünü hızlandırmak, ateşkes sürecini uzatmak ve yüz yüze müzakere için bugün 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı" ifadelerini kullandı.

Ateşkes ve mahkumları serbest bırakma prosedürü, ABD Özel Temsilcisi Zalmai Khalilzad'ın Kabil ve Doha ziyaretinden sonra başladı.

Afganistan hükümeti ve Taliban şu ana kadar, iki taraftan yüzlerce mahkumu serbest bıraktı. Ancak bugün bırakılan 900 mahkumun serbest bırakılması şu ana kadar serbest bırakılan en büyük gurup olarak biliniyor.

Afganistan'da dün de Pervan kentindeki Bagram Cezaevinde bulunan 100 Taliban mahkumu serbest bırakıldı.

Taliban, daha önce yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı boyunca ateşkes ilan etmişti. Taliban'ın bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise, Afganistan'daki barış süreci kapsamında 2 bin Taliban mahkumunu serbest bırakacaklarını duyurmuştu.

Serbest bırakılan Taliban mahkumlarından biri, "7 yıldır evimi görmemiştim, buradan çıktıktan sonra eve gideceğim. Anneme, babama ve kardeşime kavuşacağım. Bundan sonra Taliban'a gitmeyeceğim. Evde çocuklarımın başında olarak yeni bir hayata başlayacağım" şeklinde konuştu.

Milli Güvenlik Konseyinde Barış Yaptırımı ve Sivil Koruma Müdürü olan İntizar Khadim ise yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın emrine göre bugün 900 taliban serbest bırakıldı. Bundan önce bin Taliban üyesi serbest bırakılmıştı. Geçen gün de 100 Taliban üyesi serbest bırakılmıştı. Bu, Afganistan tarihinde barış için çok büyük bir adım olmaktadır" dedi. Khadim, "Umuyoruz ki savaş durdurulsun ve ateş kesilsin, barış anlaşması yapılsın. Barışa kavuşalım ve sonunda Afganistan'ı düzenli ve barış dolu ülke yapalım" diye konuştu.

- Afganistan hükümeti, 900 Taliban mahkumunu serbest bıraktı

Kaynak: İHA

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