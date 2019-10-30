Afganistan hükümeti 7 maddelik barış planı hazırladı

30.10.2019 16:11

Afganistan hükümetinin, Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için 7 maddelik bir barış planı hazırladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığından edinilen bilgiye göre, barış için hazırlanan maddelerin ilkinde ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ve sonrasında diğer terör örgütleriyle mücadele planı, ikincisinde Taliban ile barış görüşmelerinin başlaması için Afgan hükümeti tarafından 15 kişilik bir heyetin oluşturulması ve bu heyetin resmi müzakerelerin başlaması için iki taraflı ateşkesin yapılmasına yönelik talebi bulunuyor.

Planın üçüncü maddesinde Pakistan'ın terörle mücadelede Afganistan'a destek vermesi istenilirken, karşılığından Pakistan'ın ekonomisinin kalkınması için birtakım projelerde iş birliğine gidileceği belirtiliyor.

Barış planı maddelerinin dördüncüsünde komşu, bölge ülkeleri ve İslam dünyası ile barışın sağlanması için istişare yapılması öngörülürken, beşincisinde de batı ülkeleri ve uluslararası kuruluşların fikirlerinin alınmasına yer veriliyor.

Altıncı maddesinde Afgan hükümet sistemi, güvenlik ve savunma kuvvetlerinin güçlendirilmesi, yönetişimin iyileştirilmesi, yolsuzlukla mücadele gibi konuların yer aldığı barış planının son maddesinde ise ülkedeki tüm sorunların çözümüne yönelik adımların atılacağı bilgisi paylaşılıyor.

Taliban'dan bir aylık ateşkes isteniyor

Öte yandan, Afganistan Cumhurbaşkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı Hamdullah Muhib, hükümetin hazırladığı 7 maddelik barış planı taslağını ABD ve Avrupa ülkeleriyle paylaşıldığını ve tepkilerin olumlu olduğunu söyledi.

Barış görüşmelerine başlamadan önce Taliban'dan bir aylık ateşkes yapmasını istediklerini ifade eden Muhib, ayrıca Taliban'ın diğer ülkelerle irtibatını kesmesi ve doğrudan Afgan hükümetini muhatap alması gerektiğini belirtti.

Muhib, Afgan hükümetiyle Taliban arasında yapılacak her türlü barış anlaşmasını bölge ülkelerin kabul etmesi gerektiğini, aksi halde savaşın devam edeceğini kaydetti.

Hamdullah Muhib, barış görüşmeleri başlamadan önce Pakistan'ın, Taliban'a destek vermeyeceği konusunda Afgan hükümetine taahhüt vermesi gerektiğini vurguladı.

Trump müzakereleri durdurmuştu

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018'den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül'de Afganistan'daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban'ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.



Görüşmelerin askıya alınmasından sonra Taliban bu kez de barış görüşmelerini sürdürmek için çözüm yolunu Rusya'da aramış ve Moskova'ya heyet göndermişti.



Barış görüşmeleri süreci



Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, hala ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.



Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.



Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Kaynak: AA