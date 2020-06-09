Afganistan hükümeti, 3 bin Taliban mahkumunu serbest bıraktığını duyurdu
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Afganistan hükümeti, 3 bin Taliban mahkumunu serbest bıraktığını duyurdu

Afganistan hükümeti, bugüne kadar 3 bin Taliban mahkumunun serbest bırakıldığını duyurdu.

Afganistan hükümeti, 3 bin Taliban mahkumunu serbest bıraktığını duyurdu
09.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:36

Afganistan hükümeti, bugüne kadar 3 bin Taliban mahkumunun serbest bırakıldığını duyurdu.

Afganistan Güvenlik Konseyi bugün yaptığı basın açıklamasında, Taliban mahkumlarının serbest bırakılması kapsamında bugüne kadar 3 bin mahkumun serbest bırakıldığını belirtti.

Güvenlik Konseyi Sözcüsü Javid Faisal, "Bugün 3 bin Taliban mahkumunun serbest bırakılmasını tamamladık. Taliban'dan beklentimiz, tutukladıkları tüm esirlerin serbest bırakılması ve Afganistan hükümeti ile yüz yüze müzakereyi en kısa zamanda başlatması.. Şiddetin azaltılması sürecinde Taliban, Afgan halkını öldürmeye, Müslümanları öldürmeye devam etmiştir, bunu durdurmaları gerek" dedi.

ABD Özel Temsilcisi Zalmai Khalilzad, 7 Haziran'da İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Javed Qamar Bajwa ile Afganistan barış süreci konusunda görüşmüştü. ABD'nin Pakistan Elçiliği tarafından yayınlanan yazılı açıklamada, görüşme ile ilgili "Taliban ve Hükümet arasında Afganistan iç müzakerelerin başlatılması konusunda gerekli adımlar atılması konusu görüşüldü" denilmişti.

Afganistan hükümeti ile Taliban arasında gelecek haftalarda yüz yüze müzakere konusunda önemli adımlar atılacağı öngörülüyor. Daha önce Taliban ve Afganistan hükümeti arasında belirlenen müzakere tarihlerinde, bu görüşmeler iki kez iptal olmuştu. - KABİL

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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