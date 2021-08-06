Afganistan Hükümet Medya Merkezi Başkanı Minepal öldürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan Hükümet Medya Merkezi Başkanı Minepal öldürüldü

Afganistan Hükümet Medya Merkezi Başkanı Minepal öldürüldü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün eski yardımcısı ve Hükümet Medya Merkezi Başkanı Devahan Minepal, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün eski yardımcısı ve Hükümet Medya Merkezi Başkanı Devahan Minepal, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı sözcüsünün eski yardımcısı ve Hükümet Medya Merkezi Başkanı Minepal'ın, Kabil'in Darul Aman bölgesinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını açıkladı.

Açıklamada, saldırı sonucu Minepal'ın yaşamını yitirdiği bildirildi. Görgü tanıkları ise Minepal'ın camide cuma namazı kıldığı sırada arkasından silahla vurularak öldürüldüğünü öne sürdü.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine süren Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre Taliban, 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

TikTok fenomeni, Taksim Meydanı'nda yaptığı şaka ile tepki çekti
TikTok fenomeni, Taksim Meydanı'nda yaptığı şaka ile tepki çekti
Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu: 'Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem...
Son dakika haber! İçişleri Bakanı Soylu: "Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172'sine işlem...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Şeyma Subaşı Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Aytaç Kara Caner Erkin Rıza Kayaalp Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan Hükümet Medya Merkezi Başkanı Minepal öldürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:22:17. #1.16#

title