: Afganistan halkı Türkçeyi çok sevdi

20.01.2020 12:37 | Son Güncelleme: 20.01.2020 12:39

Afganistan'da 2013 yılından bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünün açtığı kurslarda bugüne kadar 5 bin kişi Türkçe öğrendi.

Kabil Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enstitü olarak kültür sanat faaliyetleri ile Türk kültürünü dünyaya tanıttıklarını söyledi.

"İngilizceden sonra en çok tercih edilen yabancı dil Türkçe"

Afganistan'ın birçok şehrinde Türkçe kursları açtıklarını belirten Doğan, şöyle konuştu:

"Hem buradaki üniversitelerde açtığımız Türkoloji bölümlerinde hem de diğer kurslarımızda geçen yıl 1241 kişi Türkçe öğrendi. Başkent Kabil'de 341, Belh, Cevizcan ve Bamyan'daki Türkoloji bölümlerinde ise 900 kişi eğitim gördü. Ayrıca 2013 yılından bu yana 2 bini Kabil'deki kurslarımızda, 3 bini de diğer illerdeki Türkoloji bölümlerinde olmak üzere 5 bin kişi Türkçe öğrendi. Türkçe, Afgan halkı tarafından son derece ilgi gören bir dil. Afganistanlılar Türkçeyi ve Türkiye'yi çok seviyor. Bunun bir neticesi olarak da Afganistan'daki üniversitelerde İngilizceden sonra en çok tercih edilen yabancı dil Türkçedir."

"Türkçe Yeterlilik Sınavı'na Azerbaycan'dan sonra en çok başvuru Afganistan'dan yapıldı"

Doğan, Yunus Emre Enstitüsünün dünyada çok önemli bir misyon üstlendiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Enstitü olarak birkaç gün önce 40 ülkede ve 48 merkezde yapılan Türkçe Yeterlilik Sınavı'na (TYS) Azerbaycan'dan sonra en çok başvuru Afganistan'dan yapıldı. Bu da Afganistan'da Türkçenin ne kadar geliştiğinin ve tercih edildiğinin bir göstergesidir. Burada Afganistan halkı ile geçmişten gelen kardeşliğimizi elimizden geldiğince sağlam temellere dayandırmaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda da hizmet etmeye devam edeceğiz."

Öte yandan enstitü olarak 48 ülkede faaliyet gösterdiklerini vurgulayan Doğan, "Afganistan'da 12 tanesi Türkoloji bölümlerinde, 2 tanesi de Kabil'deki merkezimizde olmak üzere 14 hocamızla Türkçeyi öğretmeye ve yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah bu yıl da 2 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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