Afganistan, "güvenlik tehditleri" nedeni ile Pakistan Büyükelçisini geri çağırdı

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Büyükelçisi Najibullah Alikhel'in "güvenlik tehditleri" nedeni ile geri çağırıldığını bildirdi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan Büyükelçisi Najibullah Alikhel'in "güvenlik tehditleri" nedeni ile geri çağırıldığını bildirdi.

Afganistan ile Pakistan arasındaki ilişkiler kötüleşmeye devam ediyor. Afganistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pakistan Büyükelçisi Najibullah Alikhel'in kızı Silsila Alikhel'in kaçırılması ve ardından serbest bırakılması sonrası "güvenlik tehditleri" nedeni ile geri çağırıldığı bildirdi. Açıklamada, "Afgan Büyükelçisinin kızının Pakistan'da kaçırılmasının ardından, Afganistan İslam Cumhuriyeti yönetimi Afgan elçisini ve diğer üst düzey diplomatları tüm güvenlik tehditleri ortadan kaldırılıncaya kadar İslamabad'dan Kabil'e geri çağırdı" denildi.

Alikhel'in kızı geçtiğimiz cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmış ve saatlerce alıkonularak işkence edilmişti. Daha sonra serbest bırakılan kız, tıbbi gözetim altına alınmıştı. Afganistan ise, Pakistan'dan olayın faillerini yakalamasını ve yargılamasını talep etmişti.

Bu haftanın başlarında ise, Afganistan güvenlik güçlerinin sınır bölgeleri üzerindeki kontrolü yeniden sağlamak için düzenlediği saldırılar sırasında binlerce Taliban üyesinin Pakistan'a kaçtığı ve yaralı Taliban üyelerinin Pakistan'daki hastanelerde tedavi gördüğü iddia edilmişti. - İSLAMABAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı