Afganistan Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın niyet ve iradesi barışı desteklemek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın niyet ve iradesi barışı desteklemek

Afganistan Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın niyet ve iradesi barışı desteklemek
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gran Hivad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabil Havalimanı ile ilgili açıklamasının ardında yatan niyet ve iradenin, Afgan Silahlı Kuvvetlerinin barışa ulaşmasını desteklemek olduğunu söyledi.

Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gran Hivad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabil Havalimanı ile ilgili açıklamasının ardında yatan niyet ve iradenin, Afgan Silahlı Kuvvetlerinin barışa ulaşmasını desteklemek olduğunu söyledi.

Hivad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabil Havalimanı'nın güvenliğinin sağlanması konusunda Pakistan ve Macaristan'ı Türkiye'nin yanına alma düşüncesini ABD Başkanı Joe Biden'a ilettikleri yönündeki açıklamasının temelde yanlış yorumlandığını belirtti.

Gran Hivad, Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Atmar ile Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay arasında yapılan görüşmenin ve Afganistan Dışişleri Bakanlığının değerlendirmesinin ardından Erdoğan'ın niyet ve iradesinin, Afgan Silahlı Kuvvetlerinin barışa ulaşmasını desteklemek olduğunu gördüklerini kaydetti.

Türkiye'nin, Afganistan'da daima barışçıl ve müzakere yoluyla siyasi çözümden yana olduğunu vurgulayan Hivad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamayla amacının, Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için başta Pakistan olmak üzere bölge ülkelerinin ve komşu ülkelerin desteğini ve iş birliğini kazanmak olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde Kabil Havalimanı'nın durumunun ele alınıp alınmadığına ilişkin soruya, Afganistan konusundaki düşüncelerini çok açık, net olarak Biden'a ifade ettiği yanıtı vermişti.

Erdoğan, "Eğer Afganistan'dan çıkmamız istenmiyorsa, özellikle orada belli bir desteğin verilmesi isteniyorsa diplomatik, lojistik bunun yanında mali konularda Amerika'nın bize vereceği destek büyük önem arz ediyor." diye konuşmuştu.

Taliban gerçeğini bir kenara koymanın mümkün olmadığına işaret eden Erdoğan, "Onlarla da birçok görüşmeleri, farklı atacağımız adımlarla sürdürebiliriz. Bir diğer konu yine Afganistan'da biz Pakistan'ı da yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik, Macaristan'ı yanımıza alma düşüncemizi kendilerine söyledik. Bütün bunlarla birlikte istiyoruz ki Afganistan halkı herhangi bir sıkıntıyı yaşamadan Afganistan'daki bu desteği kendilerine verelim ve şu an itibarıyla bir mutabakat söz konusu. Bir sıkıntı burada söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata varıldığını bildirdi
Beyaz Saray, Erdoğan-Biden görüşmesinde Kabil Havalimanı konusunda genel bir mutabakata varıldığını bildirdi
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir.'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir."

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Angela Merkel Meral Akşener Emmanuel Macron Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Emel Sayın Acun Ilıcalı Merve Dizdar
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan Dışişleri Bakanlığı: Erdoğan'ın niyet ve iradesi barışı desteklemek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.6.2021 23:13:05. #1.15#

title