Afganistan'dan tahliye edilenlerden biri, soruşturulmak üzere Avrupa'da ABD'nin gözetimi altında tutuluyor
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Afganistan'dan tahliye edilenlerden biri, soruşturulmak üzere Avrupa'da ABD'nin gözetimi altında tutuluyor

Afganistan'dan tahliye edilenlerden biri, soruşturulmak üzere Avrupa'da ABD'nin gözetimi altında tutuluyor
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD, Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı ve Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Afganistan'dan Avrupa'daki üslere tahliye edilenler arasında istihbaratın veri tabanlarında sakıncalı olarak işaretli olan 1 kişinin, Amerikan güvenlik birimlerince soruşturulmak üzere gözetim...

ABD, Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı ve Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Afganistan'dan Avrupa'daki üslere tahliye edilenler arasında istihbaratın veri tabanlarında sakıncalı olarak işaretli olan 1 kişinin, Amerikan güvenlik birimlerince soruşturulmak üzere gözetim altında tutulduğunu açıkladı.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi ile ülkeden tahliye edilen 124 bin kişinin işlemleri ABD'nin Avrupa ve Orta Doğu'daki üslerinde devam ediyor.

Avrupa'ya tahliye edilen Afganlarla ilgili basın toplantısı düzenleyen Wolters, 38 bin kişinin Avrupa'daki üslerde işlemlerinin yapıldığını ve şu anda 12 bin civarında kişinin de halen bu üslerde kaldığını söyledi.

Amerikan askeri üslerindeki kişilerin güvenlik taramasından geçmesine ilişkin soruları yanıtlayan ABD'li General, tahliye edilen 58 kişinin ABD istihbaratının veri tabanlarında sakıncalı olarak işaretli olduğunu belirtti.

Wolters, "Hepsi temiz çıktı ancak 20 Ağustos'tan beri Avrupa'da devam eden işlemlerde kırmızı işaretli olarak karşımıza çıkan 1 kişi şu anda ABD yetkililerinin gözetimi altında. Almanya da bu konuda çok yardımcı oldu. Halen, bu kişinin geçmişine yönelik soruşturma üzerine çalışıyoruz." diye konuştu.

ABD'nin Özel Vize Statüsüne sahip kişilerin çoğunu Afganistan'dan tahliye edemediğine ilişkin soruya yanıt veren Wolters, Avrupa'ya getirilen 38 bin kişiden 792'sinin ABD vatandaşı, 996'sının ise oturum izini bulunanlar olduğunu ancak geri kalanların statüsü hakkında bilgi sahibi olmadığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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Afganistan'dan tahliye edilenlerden biri, soruşturulmak üzere Avrupa'da ABD'nin gözetimi altında tutuluyor - Haberler
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