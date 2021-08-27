Afganistan'dan tahliye edilenler sebebiyle İslamabad'da otel rezervasyonları 3 haftalığına iptal edildi
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Afganistan'dan tahliye edilenler sebebiyle İslamabad'da otel rezervasyonları 3 haftalığına iptal edildi

Afganistan'dan tahliye edilenler sebebiyle İslamabad'da otel rezervasyonları 3 haftalığına iptal edildi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Afganistan'dan tahliye edilenler sebebiyle tüm otel rezervasyonları 3 haftalığına iptal edildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Afganistan'dan tahliye edilenler sebebiyle tüm otel rezervasyonları 3 haftalığına iptal edildi.

Başkent Yönetiminden yapılan açıklamada, sınırdaki durum sebebiyle binlerce kişinin Afganistan'dan tahliye edildiği ve transit uçuşlarla gelen yolcuların İslamabad'da konakladığı belirtildi.

Açıklamada, İslamabad'daki tüm otellerden Afganistan'dan tahliye edilenlere kolaylık sağlanması için bugünden başlamak üzere 21 gün boyunca rezervasyonlarını iptal etmesi talep edilirken, boş odaların Başkent Yönetimi tarafından Afganistan'dan tahliye edilenler için kullanılacağı kaydedildi.

Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından çok sayıda ülke, vatandaşlarını, diplomatlarını ve Afganistanlıları İslamabad üzerinden tahliye etmeyi sürdürüyor.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6 patlama meydana gelmişti.

BBC, üst düzey bir sağlık yetkilisine dayandırdığı haberinde, ilk iki bombalı saldırıda en az 60 kişinin öldüğünü ve 140 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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