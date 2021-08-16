Afganistan'dan tahliye edilen Türkler konuştu - 2

Rojda ALTINTAŞ-Feridun AÇIKGÖZ / AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY)'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Rojda ALTINTAŞ-Feridun AÇIKGÖZ/ AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY)'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.

İstanbul'a gelen elektrik teknisyeni İbrahim Bulut, "Devlet olmadığı için yaşanılmaz. Ama şu an için sıkıntı büyük. Taliban'dan kaçış. Başka da bir şey yok. Yani onun dışında ya asıl en büyük sıkıntı devletin olmaması." dedi

Afganistan'da işçi olarak çalışan Recep Kurban, "Allah razı olsun yetkililerden. Bizi kurtardılar. Sağ salim geldik. Halk, NATO'nun asker uçaklarına saldırdı, ezilen oldu. Allah kimseye öyle acı yaşatmasın. Çok kötü." diye konuştuMusa Kurban, "Uçağın kanatlarında sallananlar oldu. Yüksekten düşen insan gördük. İnsanlar büyük bir panik içinde. Son birkaç gün içinde sıkıntı yaşadık. Daha önceki günlerde herhangi bir sıkıntımız yoktu" ifadelerini kullandıMekan montaj görevlisi Bayram Mutlu, "Arkadaşlarla beraber 300 kişi uçağın içinde sekiz saat içinde beklemek şartıyla kaldık. Afganlar yönelince bayağı aksamalar oldu. Ama şükür olsun bir yaramız bir şeyimiz yok. Türk askerleri bizi korudu. Gelmesek daha da kötü olurdu" dedi

"KORKUDAN BAYILAN ARKADAŞLARIMIZ OLDU"İnşaat işçisi Volkan Uysal, "Taliban ayın 31'ine kadar süre vermişti. Çalışırken baskın olduğunu anladık. Biz gece çalışıyorduk. Tabii ki firma da bu arada ne yapacağını bilmiyor. Ben de orada çalışalı yaklaşık üç ay oldu. Ondan sonra sadece pasaportlarımızı alıp üzerimiz başımız elbiselerimizi dahi alamadık. Güvenli bölgeye götürdüler. Oradan sonra helikopterler uçmaya başladı. Yakınımıza kadar geldiler. Taciz atışı yaptılar. Ben daha önce doğuda askerlik yaptığım için korkmadım ama korkup bayılan arkadaşlarımız da oldu. Üzücü bir ortam. Şimdi oradaki insanlar Taliban'dan kaçıyor. Uçağın önüne atladılar. Biz bugün sabah dokuzda bindik, yine uçağın önüne atladılar. Kalkamadık. Biz de tedirgindik. Ailemize de pek bir şey diyemedik.ö diye konuştu

"ORADA TALİBAN DA GELİNCE ARTIK YAŞANACAK BİR ŞEY KALMADI"

Ali Gündoğan "Sürekli silah sesleri. Afganlar, ülkelerinden kaçmak istiyorlardı. Havaalanında zorladılar. Perişanlıktı. Uçakların önünü kapattılar. Biz orada beş altı saat beklettiler. Gece de aynı şey oldu orada. Bize bir şey yapılmayacak diye. Bizim askerimiz de söylüyordu. 'Bunlar size zaten bir şey yapamaz' diyorlardı. Askeri üstte olduğumuz için askerlerimiz Türk askeri Azerbaycan askeri olduğu için biz güvendeydik rahattık. Şimdi biz de gittik artık. Orada Taliban da gelince artık yaşanacak bir şey kalmadı." dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı