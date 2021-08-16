AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN TÜRKLER KONUŞTU - 2
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AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN TÜRKLER KONUŞTU - 2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'dan dönen Türkler,"Sahada Türk askerleri vardı, onlar temizledi de gidebildik.

Afganistan'dan dönen Türkler,

"Sahada Türk askerleri vardı, onlar temizledi de gidebildik."

"Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu."

Enver ALAS-İbrahim YILDIZ/ AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 324 Türk vatandaşını taşıyan Türk Hava Yolları (THY)'na ait tahliye uçağı saat 16.45'te İstanbul Havalimanı'na indi.

Afganistan'da öğretim üyesi olduğunu belirten Doğan Özlük, "Kabil'e yaklaştıkları ön görüldüğünde ilgili kuruluşlar bizimle daha öncesinden, uygun saatlerde emniyetli, güvenli alana nakledildi. Bütün vatandaşlar, özellikle kamu çalışanları. Dün gece Taliban Kabil'e girmeden önceki gece nakledildi. Bir gece sonra da gündüz tahliye olduk. Duvarı aşıp yurt dışına gitmek isteyen yolcular oldu. Onlar pist alanlarında oturma eylemleri yaptılar. Bundan dolayı birkaç saatlik gecikme oldu. Biz de uçaktan onları gördük. THY uçağının önüne gelen olmadı. Uçakta bekledik, geç kalktık. Bizim uçağın etrafında oturma eylemi olmadı. Üç dört saat uçakta bekledik. Ben orada öğretmenim. Öğrencilerimle irtibattaydım. Onlarla sürekli whatsapp ile görüşüyordum. Şehir içinde şimdilik çatışma ya olmadı ya da çok az oldu. Havaalanları, bankalarda yoğunluk oldu. Onun dışında sessiz olduğunu duydum. Karantina varsa yapmamız gerekeni yapacağız. Ben Eskişehir'e döneceğim." dedi.

"SAHADA TÜRK ASKERLERİ VARDI, ONLAR TEMİZLEDİ DE GİDEBİLDİK"

Mühendis Cem Ayşen ise, "Daha dün öğlen normal işimizdeydik. Şantiyeciyim. Öğleden sonra patladı. Her yerden askerler ve silah sesleri gelmeye başladı. Sonradan tahliye uçakları geldi, sabah gelmeye başladık. Üç saat uçakta bekledik. Afganlar kaçmak için piste girmişlerdi. Uçak havalanamadı, bizi bırakmadılar. Sahada Türk askerleri vardı, onlar temizledi de gidebildik. Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu. İnanılmazdı. Biz askeri havalimanı tarafındaydık. Sivil taraf çok kötüydü. Taliban sivil tarafa girmişti. Türk askerlerimiz görevlerini yapıyorlar. " diye konuştu.

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AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN TÜRKLER KONUŞTU - 2
AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN TÜRKLER KONUŞTU - 2
AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN TÜRKLER KONUŞTU - 2
AFGANİSTAN'DAN TAHLİYE EDİLEN TÜRKLER KONUŞTU - 2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Afganistan'dan tahliye edilen Türkler konuştu: Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
Afganistan'dan tahliye edilen Türkler konuştu: Bizden önce kalkan ABD kargo uçağından düşenler oldu
Afganistan'daki Türk vatandaşları THY uçağıyla yurda getirildi
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