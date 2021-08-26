Afganistan'dan tahliye edilen TSK kafilesi otobüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı
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Afganistan'dan tahliye edilen TSK kafilesi otobüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı

Afganistan'dan tahliye edilen TSK kafilesi otobüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı
Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel

Afganistan'daki görevlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gelen Türk askerleri, otobüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı.

Afganistan'daki görevlerinin tamamlanmasının ardından Ankara'ya gelen Türk askerleri, otobüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı.

Türk vatandaşlarının Kabil'den tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin Türkiye'ye dönüşü sürüyor.

Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden ilk kafile, buradan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ankara'ya geldi. 345 yolcunun bulunduğu uçaktaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları, işlemlerin tamamlanmasının ardından otobüs ve minibüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici

Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: '(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz'
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz"
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Afganistan'dan tahliye edilen TSK kafilesi otobüslerle Esenboğa Havalimanı'ndan ayrıldı - Haberler
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