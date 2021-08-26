Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da - Askerlerin uçaktan inişi
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Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da - Askerlerin uçaktan inişi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının ardından Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli Mehmetçiğin tahliyesine başlandı.

İlk olarak Türk Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6889 seferiyle Ankara'ya hareket etti.

İçinde 345 yolcunun bulunduğu uçak, saat 11.45'te Esenboğa Havalimanı'na indi.

Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da - Askerlerin uçaktan inişi
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da - Askerlerin uçaktan inişi
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da - Askerlerin uçaktan inişi
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da - Askerlerin uçaktan inişi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: '(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz'
Son dakika haberleri | Milli Savunma Bakanı Akar: "(Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi) İntikal faaliyetlerini en kısa zamanda tamamlamayı hedefliyoruz"
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Afganistan'dan tahliye edilen ilk TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da - Askerlerin uçaktan inişi - Haberler
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