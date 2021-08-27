Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan askerleri Bakü'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan askerleri Bakü'de

Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan askerleri Bakü'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan barış gücü askerleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye döndü.

Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan barış gücü askerleri, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye döndü.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından başkent Kabil'den tahliyeler devam ediyor. 26 Ağustos'ta Afganistan'dan tahliyesine başlanan Azerbaycan barış gücü askerleri, ilk olarak Kabil'den Ankara'ya, oradan da Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye getirildi. 120 askeri taşıyan uçak, Bakü'deki Gala Askeri Havalimanı'na iniş yaptı. Askerler havalimanında düzenlenen resmi törenle karşılanırken, karşılamaya Azerbaycan Savunma Bakanlığı yetkilileri, askerlerin aileleri ve akrabaları katıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kabil Uluslararası Havalimanı'nda görev yapan 120 kişiden oluşan Azerbaycan barış gücünün dün gece saat 01.00 sıralarında Afganistan'dan tahliye edilerek Ankara'ya getirildiğini açıklamıştı.

Öte yandan, Azerbaycan barış gücü, 2002 yılından bu yana Afganistan'da görev yaparken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Afganistan'daki Kabil Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlıyordu.

(Kamil Nadirli/İHA)

Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan askerleri Bakü'de
Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan askerleri Bakü'de
Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan askerleri Bakü'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD Başkanı Biden: 'Saldırıyı gerçekleştirenlere bedelini ödeteceğiz'
ABD Başkanı Biden: "Saldırıyı gerçekleştirenlere bedelini ödeteceğiz"
Son dakika haber: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi
Son dakika haber: Kabil'de havalimanındaki terör saldırılarında ölenlerin sayısı 90'a yükseldi
Son dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6. patlama meydana geldi
Son dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de 6. patlama meydana geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kemal Sunal Metin Çekmez Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Mesut Özil Arda Güler Abdullah Avcı Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Afganistan'dan tahliye edilen Azerbaycan askerleri Bakü'de - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 20:48:28. #1.14#

title