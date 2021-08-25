Afganistan'dan tahliye edilen 51 Afgan Uganda'ya ulaştı

Afganistan'dan tahliye edilen Afganlardan 51'inin Uganda'ya ulaştığı bildirildi.

Afganistan'dan tahliye edilen Afganlardan 51'inin Uganda'ya ulaştığı bildirildi.

Uganda hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, tahliye edilenler arasında kadın ve çocukların da bulunduğu kaydedildi.

Sabah saatlerinde Uganda'ya inen uçakta Afganistan'dan tahliye edilen 51 kişinin bulunduğu açıklandı.

Tahliye edilen Afganistanlıların kimlikleriyle ilgili bilgi paylaşılmadı.

Uganda, 18 Ağustos'ta, ABD'nin talebi üzerine Afganistan'dan tahliye edilen 2 bin kişiyi ülkesine geçici olarak kabul edeceğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rukidi Edward Kujanangoma