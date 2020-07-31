Afganistan'dan Pakistan ordusuna 15 sivili öldürdüğü suçlaması
Pakistan sınır birliklerinin Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetine düzenlediği roketli saldırıda 15 sivilin öldüğü iddia edildi.
31.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 31.07.2020 17:30
Pakistan sınır birliklerinin Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetine düzenlediği roketli saldırıda 15 sivilin öldüğü iddia edildi.
Kandahar Valiliği sözcüsü Bahir Ahmadi, basına yaptığı açıklamada, Pakistan sınır birliklerinin, Kandahar'ın Spin Buldak ilçesine roketli saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.
Ahmadi, saldırıda 15 sivilin yaşamını yitirdiğini, 80 kişinin yaralandığını belirtti.
Afganistan Savunma Bakanlığı, Afgan sınır birliklerine saldırılara karşılık vermek için hazır olmaları talimatı verildiğini açıkladı.
Kaynak: AA