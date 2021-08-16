Afganistan'dan korkutan görüntü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afganistan'dan korkutan görüntü

İhlas Haber Ajansı / Ayetullah Yusuf - Haberler | Güncel

- Afganistan'dan korkutan görüntü Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından havalimanında çekilen görüntü endişe ve paniği gözler önüne serdi.

- Afganistan'dan korkutan görüntü

KABİL - Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmesinin ardından havalimanında çekilen görüntü endişe ve paniği gözler önüne serdi.

Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi sürerken, birçok ülke vatandaşlarını ve büyükelçilik personelini tahliye etmeye devam ediyor. Tahliye operasyonlarının yürütüldüğü Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşlar askıya alınırken, tahliye anlarında çıkan izdiham can kaybına neden oldu. Yüzlerce kişinin Kabil havaalanından ayrılan uçaklara zorla girmeye çalışırken çıkan izdihamda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Uçaktan düşenler endişelendirdi

Afganistan'da havalimanında çekilen görüntüler endişelendirdi. Havalimanında kaçmak isteyen Afganlıların kalkış yapmaya hazırlanan bir uçağın kanatlarına tutunması ülkede yaşanan panik ve endişeyi gözler önüne serdi. Bir başka görüntüde ise uçağa, uçaktan düşen cisimler görülürken bunların uçağa tutunan insanlar olduğu ifade ediliyor. Uçak kapısına tırmandılar

Ülkeden kaçmak isteyenler havalimanlarına akın ederken, kaçmak isteyenler uçaklara tutundu. Çekilen bir görüntüde uçağa binmeye çalışan bir kişi, uçak içerisindeki bir başka kişinin yardımı ile uçak kapısına tırmandığı görülüyor.

Afganistan'dan korkutan görüntü
Afganistan'dan korkutan görüntü
Afganistan'dan korkutan görüntü
Afganistan'dan korkutan görüntü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ayetullah Yusuf

Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar
Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar
Kabil'de bekleyiş sürüyor
Kabil'de bekleyiş sürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mahmut Özer Ekrem İmamoğlu Bülent Tüfenkci Bekir Pakdemirli
Magazin Kibariye Haluk Levent Yıldız Tilbe Seren Serengil
Spor Mert Günok Hakan Reçber Rachid Ghezzal Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afganistan'dan korkutan görüntü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 16:02:14. #1.16#

title