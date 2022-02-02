Afganistan'dan Kanada'ya götürülen terk edilmiş hayvanlara Adanalı hayvanseverlerden destek

KARATAŞ, ADANA (AA) - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terk edilen hayvanları Kanada'ya götürürken Ankara'ya zorunlu iniş yapan uçak bulunan 304 kedi ve köpeğin bakımını Adana'nın Karataş ilçesinden başkente giden 8 hayvansever gerçekleştirdi.

ABD merkezli hayvanseverlerin oluşturduğu bir dernek, Kabil'de terk edilmiş 304 kedi ve köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Kargo uçağıyla Kabil'e giden ve hayvanları alan ekip, Kanada'ya dönmek için uçakla havalandı.

Ankara Esenboğa Havalimanı'na zorunlu iniş yapan uçaktaki ekip, durumu Adana'nın Karataş ilçesindeki hayvansever Devran Naz'a bildirdi. Bunun üzerine Naz, beraberindeki 4 veteriner ve 3 gönüllüyle Ankara'ya gitti.

Naz ve ekibi, Ankara Valiliğinden alınan izinle uçaktaki hayvanların bakımını yaptı, mama desteğinde bulundu.

Gerekli bakım ve desteğin ardından uçak, Kanada'ya gitmek için havalandı.

Hayvansever Naz, gazetecilere, uçaktaki hayvanların tüm bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Hayvanların zor bir yolculuk yaptığını aktaran Naz, "Uçağa biner binmez hemen çalışmaya başladık. Hayvanların bakım, tedavileri yapıldı, yemekleri verildi. Önemli olan şu; Adana Karataş'tan kalkıp birlik ve beraberlik içerisinde bu operasyona dahil olmak. Bu gurur verici bir şey. Gerçekten tarihe geçecek operasyona imza attık. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." diye konuştu.