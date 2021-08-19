Afganistan'dan havalanan ABD uçağından düşenlerden birinin genç milli futbol takımı oyuncusu olduğu açıklandı
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Afganistan'dan havalanan ABD uçağından düşenlerden birinin genç milli futbol takımı oyuncusu olduğu açıklandı

Afganistan'dan havalanan ABD uçağından düşenlerden birinin genç milli futbol takımı oyuncusu olduğu açıklandı
Anadolu Ajansı / Bilal Güler - Haberler | Güncel

Afganistan'dan tahliye için havalanan ABD'ye ait askeri kargo uçağından düşerek hayatını kaybedenlerden birisinin genç milli futbol takımı oyuncusu Zeki Enveri olduğu açıklandı.

Afganistan'dan tahliye için havalanan ABD'ye ait askeri kargo uçağından düşerek hayatını kaybedenlerden birisinin genç milli futbol takımı oyuncusu Zeki Enveri olduğu açıklandı.

Afganistan Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğünün Facebook hesabından yapılan açıklamada, ABD'ye ait askeri kargo uçağından düşerek hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerden birinin Afganistan milli genç futbol takımı oyuncusu Zeki Enveri olduğu belirtildi.

Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele almasının ardından Kabil Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'ndan kalkan tahliye uçağının kanat ve iniş takımlarına, ülkeyi terk etmek isteyen Afganlar tırmanmıştı.

Havaalanındaki Afganların uçağa tırmanmasını ve kalkıştan kısa süre sonra uçaktan düşenleri gösteren görüntüler, dünya kamuoyunda infialle karşılanmıştı.

ABD Hava Kuvvetleri ise uçağının iniş takımlarında insan vücudu parçaları olduğunu doğrulamıştı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler

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