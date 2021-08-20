Afganistan'dan getirilen Afgan mülteciler için Madrid'de geçici merkez kuruldu
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Afganistan'dan getirilen Afgan mülteciler için Madrid'de geçici merkez kuruldu

Afganistan'dan getirilen Afgan mülteciler için Madrid'de geçici merkez kuruldu
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Taliban'ın kontrolüne aldığı Afganistan'da Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle iş birliğinde bulunan Afganların tahliye edilmesinde Madrid'in geçici bir merkez olacağını bildirdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Taliban'ın kontrolüne aldığı Afganistan'da Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle iş birliğinde bulunan Afganların tahliye edilmesinde Madrid'in geçici bir merkez olacağını bildirdi.

Albares, İspanyol devlet televizyonu TVE'ye verdiği demeçte, Başbakan Pedro Sanchez'in girişimiyle Madrid'deki Torrejon de Ardoz Askeri Üssü'nün Afganistan'dan getirilecek Afganlar için geçici bir merkez olarak kurulduğunu, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in de yarın burayı ziyaret edeceğini söyledi.

Afganistan'da İspanya ile iş birliğinde bulunan tüm Afgan vatandaşlarının tahliye edilerek Madrid'e getirileceğini kaydeden Albares, AB ülkeleri ve kurumlarıyla iş birliği yapan Afganların bir kısmının da buraya getirileceğini ifade etti.

Albares, AB ülkeleriyle koordineli olarak Madrid'e getirilen Afganlar için hızlı şekilde geçici dolaşım belgesi çıkarılacağını ve her ülkenin taahhüt ettiği kadar mülteciyi alacağını vurguladı.

Afganistan'da İspanyol vatandaşı kalmadığını, sadece tahliye organizasyonu için gerekli diplomatik personelin bulunduğunu ve 2 diplomatın da destek için bu ülkeye gönderildiğini belirten Albares, Kabil'deki durumun çok zor olduğunu vurguladı.

NATO Dışişleri Bakanlarının bugün yapacağı toplantıya da değinen Albares, "Gerek NATO gerekse AB Dışişleri Bakanları olarak bir toplantı yapacağız. Afganistan'ın geleceğine hazırlanmalıyız." dedi.

Öte yandan, Savunma Bakanı Margarita Robles de RNE radyosuna yaptığı açıklamada, "Neredeyse bir haftadır uyumadan çalışıyoruz. Söz konusu olan insan hayatı ve mümkün olduğu kadar temkinli ve sağduyulu hareket ediyoruz. Uçaklara çok fazla kişi alınamıyorsa bu Kabil'deki ve havaalanındaki dramatik durumdandır." şeklinde konuştu.

Torrejon de Ardoz Üssü'ne 19 Ağustos'ta Afganistan'dan 53 kişilik İspanyol ve bazı Afgan vatandaşları getirilirken, Kabil'den tahliye edilerek Dubai'ye götürülen 110 kişiyi taşıyan ikinci İspanyol askeri uçağının da yarın Madrid'e geleceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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Afganistan'dan getirilen Afgan mülteciler için Madrid'de geçici merkez kuruldu - Haberler
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