Afganistan'dan getirilen 29 kişi, Yozgat'ta karantinaya alındı
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Afganistan'dan getirilen 29 kişi, Yozgat'ta karantinaya alındı

AFGANİSTAN'dan getirilen 29 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Yozgat'taki KYK yurdunda 14 gün karantinaya alındı.

22.04.2020 17:55 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:55
Afganistan'dan getirilen 29 kişi, Yozgat'ta karantinaya alındı

AFGANİSTAN'dan getirilen 29 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Yozgat'taki KYK yurdunda 14 gün karantinaya alındı.

Ramazan ayı ve bayramı evlerinde geçirebilmeleri amacıyla başlatılan, 59 ülkeden yaklaşık 25 bin Türk vatandaşının tahliyesi sürüyor. Bu kapsamda Afganistan'dan kalkıp, Ankara'daki Esenboğa Havalimanı'na inen uçaktaki 29 Türk vatandaşı, işlemlerinin ardından otobüsle Yozgat'a getirildi. Burada ateşi ölçülüp, kaydı yapılan 29 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'na, 14 günlük karantina süreci için yerleştirildi. Polis ekiplerinin ise bina çevresinde önlem aldığı görüldü.


Kaynak: DHA

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