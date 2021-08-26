Afganistan'dan dönen Mehmetçik askeri yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı

Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kafilesinde yer alan Mehmetçik, askeri yetkililer tarafından Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kafilesinde yer alan Mehmetçik, askeri yetkililer tarafından Esenboğa Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Milli Savunma Bakanlığı, Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kafilesini taşıyan uçağı karşılama görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüde, saat 11.45'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na inen personelin uçaktan indiği anlara yer verildi.

Uçaktan inen birlik komutanı albay, kendisini karşılayan askeri yetkiliyi selamlayarak, "Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığı, görevini başarıyla tamamlamıştır komutanım." dedi.

Mehmetçiği karşılayan askeri yetkili ise birlik komutanına, "Afganistan'daki Türk askerlerimizin ve Türk vatandaşlarının tahliyesini burnu kanamadan başarılı bir şekilde gerçekleştirdiniz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun." karşılığını verdi ve çiçek takdim etti.

Uçaktan inen askerler de tek tek selamlandı.

MSB'nin paylaşımında, "Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin Afganistan'dan tahliyesi devam ediyor. Askerlerimizin intikalini sağlayan ilk uçak Ankara'ya indi. Kendisine verilen görevi başarıyla yerine getiren kahraman Mehmetçiklerimizi vatan toprağında karşıladık." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan