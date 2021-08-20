Afganistan'dan 2 bine yakın kişi Özbekistan üzerinden tahliye edildi
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Afganistan'dan 2 bine yakın kişi Özbekistan üzerinden tahliye edildi

Afganistan'dan 2 bine yakın kişi Özbekistan üzerinden tahliye edildi
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Afganistan'dan son birkaç günde 2 bine yakın kişinin Özbekistan üzerinden tahliye edildiği bildirildi.

Afganistan'dan son birkaç günde 2 bine yakın kişinin Özbekistan üzerinden tahliye edildiği bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yabancı ülkelerin talebi doğrultusunda Özbekistan'ın birçok ülkeyle Afganistan'daki vatandaşlarının tahliyesi konusunda yakın iş birliği içinde olduğu belirtilerek, bu çerçevede Almanya, Rusya, ABD, İsviçre, Avusturya, Danimarka, Polonya, Macaristan, Slovakya ve Kazakistan ile havalimanının kullanımı, hava sahasında uçuş izinleri, iniş ve kalkışla ilgili teknik ve lojistik hizmetlerinin sağlanması konusunda iş birliği yapıldığı kaydedildi.

Taraflar arasında sağlanan mutabakat kapsamında yabancı ülkelerin ve Afganistan vatandaşlarının Özbekistan üzerinden tahliyesinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, bu çerçevede son birkaç günde bin 982 kişinin Özbekistan üzerinden Afganistan'dan çıkarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada Özbek-Afgan sınırını yasa dışı geçen Afganistan vatandaşlarına can güvenliğinin garanti edilmesine yönelik Taliban temsilcileriyle çalışmaların yapıldığı belirtilerek, bu insanlara yönelik her türlü şiddet, baskı ve zulmü önlemek için Taliban'la varılan mutabakat sonucunda 150 Afgan vatandaşının kendi istekleriyle ana vatanlarına geri gönderildiği, can güvenliği garanti edilen bu kişilerin ülkelerinde gerekli resmi işlemlerin yapılmasının ardından evlerine ulaştırıldığı bildirildi.

Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından çok sayıda Afgan vatandaşı Özbekistan'a geçmiş, Almanya ve İsviçre'nin aralarında bulunduğu bazı ülkeler, Afgan ve kendi vatandaşlarını Özbekistan üzerinden Afganistan'dan tahliye etmeye başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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