Afganistan'dan 170 kişiyi taşıyan Katar Havayolları'na ait uçak Doha'ya indi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afganistan'dan 170 kişiyi taşıyan Katar Havayolları'na ait uçak Doha'ya indi

AA / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel
Afganistan'dan 170 kişiyi taşıyan Katar Havayolları'na ait uçak Doha'ya indi

Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Havalimanı'ndan tahliye edilen 170 kişiyi taşıyan bir uçağın Katar'ın başkenti Doha'ya indiği bildirildi.

Afganistan'ın başkentinde bulunan Kabil Havalimanı'ndan tahliye edilen 170 kişiyi taşıyan bir uçağın Katar'ın başkenti Doha'ya indiği bildirildi.

Katar medyasında yer alan haberler e göre, Kabil Havalimanı'ndan Katar Havayolları'na ait bir uçak ile tahliye edilen Afganistan, ABD ve Avrupa vatandaşı yaklaşık 170 kişinin bulunduğu üçüncü uçak Doha'ya iniş yaptı.

ABD'nin, Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Afganistan'dan daha fazla ABD ve Afgan vatandaşlarının tahliye operasyonlarındaki çabalarından dolayı Katar'a teşekkür etti.

9-10 Eylül'de Amerikalı ve Avrupalı ??yolcuları taşıyan iki uçak ülkelerine hareket etmeden önce Kabil'den Doha'ya gelmişti.

Katar, Taliban'la güvenli geçiş anlaşmasının ardından tahliyelere devam ediyor.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri
ABD ordusundan itiraf: Kabil Havalimanı yakınındaki hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi

ABD ordusundan itiraf: Kabil Havalimanı yakınındaki hava saldırısında ölenlerin hepsi sivildi

 ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin...

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı McKenzie, ABD'nin 29 Ağustos'ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 10 sivilin...

 BM Güvenlik Konseyi, Afganistan'daki BM misyonu UNAMA'nın görev süresini 6 ay uzattı

BM Güvenlik Konseyi, Afganistan'daki BM misyonu UNAMA'nın görev süresini 6 ay uzattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici Binali Yıldırım
Magazin Bergen Acun Ilıcalı Eser Yenenler Berfu Yenenler
Spor Erol Bulut Mesut Özil Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Afganistan'dan 170 kişiyi taşıyan Katar Havayolları'na ait uçak Doha'ya indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 17:47:57. #1.11#