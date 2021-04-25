Afganistan'daki yabancı üslerin tahliyesi başladı
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Afganistan'daki yabancı üslerin tahliyesi başladı

Afganistan'daki yabancı üslerin tahliyesi başladı
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'daki NATO ve ABD birliklerinin komutanı Scott Miller, Afganistan'daki yabancı üslerin tahliyesinin başladığını söyledi.

Afganistan'daki NATO ve ABD birliklerinin komutanı Scott Miller, Afganistan'daki yabancı üslerin tahliyesinin başladığını söyledi.

Miller, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yabancı güçlerin tüm üslerini Afgan güçlerine teslim edeceğini belirtti.

Afganistan'daki bazı üslerin tahliyesine başlandığını ifade eden Miller, yabancı güçlerin çekilmesinden sonra da Afgan güvenlik güçlerine desteklerinin süreceğini kaydetti.

Miller, ülke genelinde Taliban tarafından şiddet olaylarının artırıldığını ifade etti.

Şiddetin artmasının barış sürecini etkileyeceğini dile getiren Miller, yabancı birliklerin çekilmesi sonrasında şiddet artarsa bunun tüm bölge için tehlikeli olacağını vurguladı.

ABD yönetimi 29 Şubat 2020'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile yaptığı anlaşma kapsamında 15 Ocak 2021'e kadar Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirecek, 1 Mayıs'ta da tamamını çekecekti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump görevinin son günlerinde Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmişti ancak 20 Ocak'ta görevi devralan Başkan Joe Biden 1 Mayıs tarihine uyamayacağını açıklamış ve ardından 1 Mayıs'tan başlamak üzere 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar tüm ABD askerlerinin çekilmiş olacağını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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