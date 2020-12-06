Afganistan'daki TMV okullarında mezuniyet heyecanı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları Aryana Erkek Lisesi, FETÖ'den devralınmasının ardından ikinci mezunlarını verdi.

Mezuniyet törenine İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Daimi Temsilcisi Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, Afganistan Eğitim ve Hac, Evkaf Bakanlığı yetkilileri, Yunus Emre Enstitüsü temsilcileri, okul yöneticileri ve veliler katıldı.

Törende konuşan TMV Afganistan Ülke Direktörü Voyvot, Afganistan halkına eğitim alanında verilen sözlerin yerine getirildiğini ve bunun sonucunu görmeye başladıklarını söyledi.

TMV olarak Afganistanlı gençlere en iyi eğitim imkanları sunma gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Voyvot, bu sene okullarından mezun olan yaklaşık 500 öğrenciye Türkiye'de üniversite eğitimi olanağı sağlayacaklarını belirtti.

Büyükelçi Botsalı da Afganistan'ın kalkınmasının eğitimden geçtiğini ve bu nedenle eğitime daha çok önem verilmesi gerektiğini kaydetti.

Botsalı, Türkiye'nin daha önce de olduğu gibi bundan sonra Afganistan'a olan desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Tören sonrasında öğrenciler Türkçe ve Farsça şarkılar seslendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat