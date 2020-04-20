Afganistan'daki Taliban saldırısında 17 güvenlik görevlisi öldü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Tahar vilayetinin Hoca-i Gar ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 17 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
20.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 20.04.2020 10:24
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Hoca-i Gar ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 17 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, militanların, Hoca-i Gar'ın Tepe-i Hava Şinasi bölgesindeki askeri karakola saldırı düzenlediği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com