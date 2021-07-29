Afganistan'daki selde can kaybı 60'a yükseldi
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Afganistan'daki selde can kaybı 60'a yükseldi

Afganistan'daki selde can kaybı 60'a yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afganistan'ın Nuristan vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı selde can kaybı 60'a yükseldi.

Afganistan'ın Nuristan vilayetinde şiddetli yağışların yol açtığı selde can kaybı 60'a yükseldi.

Afganistan'ın Nuristan vilayetinde yer alan Kamdesh köyünde şiddetli yağışlar sele neden olmuş, ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmişti. Eyalet Valisi Sözcüsü Mohammad Sayed Mohmand yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 60 olduğuna dair rapor aldıklarını fakat gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu düşündüklerini belirtti. Mohmand, bölgede sel nedeni ile 100 evin yıkıldığını ifade etti.

Bölgeyi kontrol eden Taliban ise, hayatını kaybedenlerin sayısının 150 olduğunu açıklarken, bölgeye kendi yardım ekiplerini gönderdiklerini belirtti. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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