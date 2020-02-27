Afganistan'daki seçim sonuçlarına itiraz ülkede yeni bir siyasi krizi tetikliyor

27.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:58

Afgan siyasi uzmanlar, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin kazandığı seçim sonuçlarını "hileli" olduğu gerekçesiyle kabul etmeyen rakip adayların "paralel hükümet" kurması halinde ülkedeki istikrarın tehlikeye gireceğini belirtiyor.

Afganistan'da 20 Nisan 2019'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, 2 kez ertelenerek 28 Eylül'de yapıldı. 14 adayın yarıştığı seçimin ardından itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan kesin olmayan sonuçlar 22 Aralık'ta açıklandı. Kesin sonuçları ise 18 Şubat'ta açıklayan Afganistan Seçim Komisyonu, Gani'nin yüzde 51, rakip adaylardan Dr. Abdullah Abdullah'ın yüzde 40 oy aldığını duyurdu.

Adaylardan bazıları sonuçları "sahte" olarak nitelendirdi. Gani'nin "hileli" oylarla seçildiğini ve bu oyların geçersiz sayılması gerektiğini savunan Abdullah, paralel hükümet kurma çalışmalarına başladığını açıkladı. Abdullah'ın son günlerde Baglan, Covcan, Pençşir, Semengan, Ser Pol gibi Afganistan'ın kuzeyinde bulunan bazı şehirlere vali tayin ettiğine ilişkin haberler dolaşıyor.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum gibi bazı siyasetçiler de Abdullah'ı destekledi. Öte yandan, diğer iki cumhurbaşkanı adayı Gulbeddin Hikmetyar ve Rahmetullah Nebil de seçim sonuçlarını kabul etmedi ancak paralel hükümet kurulmasını da desteklemeyeceklerini duyurdu.

Krizden çıkış için ulusal uzlaşı çağrısı

Afganistan'daki siyasi krizi AA muhabirine değerlendiren uzmanlar, çözüme ulaşılamaması halinde ülkedeki istikrarın tehlikeye gireceği uyarısı yaptı.

Adaylardan Rahmetullah Nabil'in liderliğini üstlendiği "Adalet ve Güvenlik" grubunun sözcüsü ve siyaset bilimi uzmanı Arif Kiyani, seçim sonuçlarını kendilerinin de kabul etmediğini ancak Abdullah'ın paralel bir hükümet kurma girişimlerinin Afgan ulusal çıkarlarına ters düştüğünü söyledi.

Kiyani, "Seçim Komisyonu, tamamen tek taraflı ve siyasi bir karar verdi. Sonuç, seçime katılan gruplar ve Afgan halkı için kabul edilemezdi. Tek taraflı bu karar yalnızca Afganistan'ın mevcut sorunlarını artıracaktır." dedi.

Krizden çıkışın ülkedeki tüm siyasi partilerin tek bir çatı altında birleşmesiyle mümkün olabileceğini belirten Kiyani, "Tek çözüm yolu seçimlerin yenilenmesi ya da ortak bir ulusal uzlaşı hükümeti kurmaktır." ifadelerini kullandı.

Siyasi analist Hasip Terin ise Afganistan'daki savaş ve siyasi gerginlik koşullarında seçimlere müdahale ihtimalinin mümkün olabileceğini ancak son sözün Afganistan Seçim Komisyonunca söylendiğini ifade etti. Terin, tüm tarafların Komisyonun açıkladığı sonuçlara saygı göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak: AA