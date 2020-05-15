Afganistan'daki saldırıda yetim kalan 20 bebeği emzirerek gönüllü anne oldu Afganistan'ın başkenti Kabil'de Salı günü polis üniformalı üç kişi tarafından bir kadın-doğum hastanesine düzenlenen ve 24 kişinin öldüğü saldırıda Feroza Younis Omar adlı Afgan bir anne, 20 çocuğu emzirerek, gönüllü anne oldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Salı günü polis üniformalı üç kişi tarafından bir kadın-doğum hastanesine düzenlenen ve 24 kişinin öldüğü saldırıda Feroza Younis Omar adlı Afgan bir anne, 20 çocuğu emzirerek, gönüllü anne oldu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Salı günü polis üniformalı üç kişi tarafından bir kadın-doğum hastanesine düzenlenen saldırı 18 bebeği annesiz bıraktı. Feroza Younis Omar adlı Afgan bir anne, düzenlenen silahlı ve bombalı saldırıda annelerini kaybeden 20 bebeği emzirmek için gönüllü oldu.

20 BEBEK EMZİRİYOR

Omar, "Hepimiz Afganistan'daki insanlığı yok eden suçlular tarafından zarar gördük. Ben de onlardan biriyim. Çocuklar yetim kaldı. Onları emziriyorum. Onlara ancak buşekilde destek olabiliyorum dedi. Saldırının ardından Afganistan Sağlık Bakanı Wahid Majrooh Afgan kadını yaptığı fedakar davranışı nedeniyle kutladı.

Kaynak: DHA