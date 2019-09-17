Afganistan'daki patlamaları taliban üstlendi

17.09.2019 14:28

Afganistan'da Devlet Başkanı Eşref Ahmedzai'nin Çarikar şehrindeki seçim kampanyası sırasında ve Başkent Kabil'de meydana gelen patlamaları Taliban üstlendi.

Afganistan haber ajansı Khaama'da yer alan habere göre, Taliban sözcüsü Zabiullah Mujahid, başkent Kabil'de Savunma Bakanlığı Personel Dairesi'ne yakın bir yerde intihar bombacısı tarafından gerçekleştirilen saldırının ve Ahmedzai'nin Çarikar şehrinde seçim mitingi sırasındaki patlamanın sorumluluklarını üstlendiklerini duyurdu.

Her iki patlamada şu ana kadar 24 kişinin hayatını kaybettiği, en az 30 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: DHA