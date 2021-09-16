Afganistan'daki muhalif grup Taliban'a karşı Washington'da lobici şirketle anlaştı - Haberler
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Afganistan'daki muhalif grup Taliban'a karşı Washington'da lobici şirketle anlaştı

AA / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Afganistan'daki muhalif grup Taliban'a karşı Washington'da lobici şirketle anlaştı

NEW Afganistan'da Taliban hükümetine karşı çıkan muhalif grup liderlerinden Ahmed Mesud'un askeri ve finansal destek için ABD'de lobi şirketi ile anlaştığı belirtildi.

NEW Afganistan'da Taliban hükümetine karşı çıkan muhalif grup liderlerinden Ahmed Mesud'un askeri ve finansal destek için ABD'de lobi şirketi ile anlaştığı belirtildi.

New York Times gazetesinde yer alan haber de, Afganistan'ın Pencşir vilayetini Taliban'a karşı savunan grup lideri Mesud'un, Washington'da lobici Robert Stryk ile anlaşma imzaladığı bildirildi.

Adalet Bakanlığına sunulan anlaşmada, "geçici Taliban hükümetinin" ekonomik ve siyasi meşruiyetini engellemeyi hedefleyen lobi çalışmaları için "hayır hizmeti" kapsamında ücret ödenmeyeceği kaydedildi.

Haber de, Robert Stryk'in, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi sırasında, "K-Sokak" olarak bilinen Washington'daki lobi sektörünü temsil etmekten çekindiği müşterilerle çalışarak adını duyurduğu değerlendirmesi yapıldı.

Öte yandan, başkentte ismi açıklanmayan üç lobici kaynağın, Taliban yönetiminin de uluslararası fon ve tanınırlık için K-Sokak'ta temsilciler aradığı yönünde duyumlar aldığı bilgisi paylaşıldı.

Ahmed Mesud'un ABD'deki temsilcisi Ali Nazary, "ABD'den çabalarımız için, saldırı silahlarının sevkiyatını da içeren maddi destek sağlamasını ve Taliban'ı tanımamasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Nazary, Afganistan'da Mesud'un desteği ve onayı olmadan hiçbir varlığın meşruiyeti olmaması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

32 Yaşındaki Ahmed Mesud, önceki hükümet döneminde milli kahraman olarak kabul edilen Ahmet Şah Mesud'un oğlu.

Şah Mesud, Afganistan-Sovyetler Birliği savaşında (1979-1989) önde gelen Afgan komutanlardan biriydi.

Savunma Bakanlığı da yapan Tacik asıllı Mesud, ABD'de 11 Eylül saldırılarından 2 gün önce suikasta uğramıştı.

AA / Islam Doğru - Son Dakika Haberleri
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