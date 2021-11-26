Afganistan'daki Maarif Okulları giriş sınavına 3 bin 500 öğrenci katıldı

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okullarına girmek için 3 bin 500 öğrenci yarıştı.

Afganistan'da 15 şehirde yapılan sınavlarda öğrencilerin yanı sıra veliler de sınav merkezleri dışında öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Konuyla ilgili Kabil'deki Ariana Erkek Lisesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan TMV Afganistan Ülke Direktörü Salih Sağır, Afgan-Türk Maarif Okullarına girmek için Afganistan genelinde 15 şehirde 3 bin 500 öğrencinin sınava katıldığını söyledi.

Geleceği inşa edecek olan öğrencilerin okullarda eğitim alabilmesi için gayret göstereceklerini ifade eden Sağır, "Afganistan'da her şartta eğitimi sürdürmek için kararlıyız." dedi.

Sağır, binin üzerinde yerel personel, 30'a yakın Türk personel ve 6 binin üzerinde öğrencileriyle eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini kaydetti.

Sağır, Afganistan'daki mevcut koşullar nedeniyle son zamanlarda okul ücretlerinde yüzde 30'a varan indirim yaptıklarının altını çizdi.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir de Türkiye'deki okullarda olan donanım ve teknolojinin aynısı ve daha iyisinin Maarif Okullarında bulunduğunu vurguladı.

Aydemir, bu okulları bitirip Türkiye'de yüksek öğrenim görecek olan öğrencilerin mezun olduktan sonra tekrar ülkesine dönüp halkına hizmet etmesini istediklerini bildirdi.

Taliban yönetiminin Kabil Eğitim Müdürü Mevlana İhsanullah Hitap ise dost ülke Türkiye'nin okullarında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatip, "Türkiye daha önce de Afganistan'da birçok alanda yardım faaliyeti gerçekleştirdi. Ancak şu anda böyle yardımlara daha çok ihtiyacımız bulunuyor ve özellikle eğitim alanında yapılacak faaliyetler çok önemli." diye konuştu.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

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