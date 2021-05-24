Afganistan'daki hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
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Afganistan'daki hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor

Afganistan'daki hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde binlerce kişi, vilayet dışından birinin vali atanmasına yönelik, hükümet karşı protesto gösterilerine devam ediyor.

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinde binlerce kişi, vilayet dışından birinin vali atanmasına yönelik, hükümet karşı protesto gösterilerine devam ediyor.

Daha çok Afganistan Türklerinden oluşan göstericiler, Faryab valilik binası önünde 10 gün önce başlayan oturma eylemlerini sürdürüyor.

Ellerinde Güney Türkistan bayraklarını taşıyan kalabalık, "Adalet istiyoruz", "Hakkımızı istiyoruz", "Federal hükümet istiyoruz" ve "Zorbalığa hayır" sloganı attı.

Göstericiler, Faryab vilayetine vali olması için bir isim listesi oluşturarak, eski Cumhurbaşkanı Raşid Dostum'a sundu.

Eylemciler, vilayeti iyi bilen, Faryablı birinin vali tayin edilmesini istiyor ve istekleri yerine getirilene kadar da protestolarını sürdüreceklerini belirtiyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, yaklaşık 3 hafta önce Özbek Türkü olan Nakibullah Faiki'yi Faryab valiliği görevinden alarak yerine Peştun asıllı Muhammed Davut Lagmani'yi atamıştı.

Yeni atanan Vali Lagmani ise gösteriler yüzünden valilik binasına giremediği için Meymene şehrindeki Tabur Komutanlığında görevini sürdürüyor.

Bu arada, ülkenin farklı vilayetlerinde Faryab'daki gösterilere destek mitingleri düzenlendi.

Afganistan hükümeti ise Muhammed Davut Lagmani'nin görevine devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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