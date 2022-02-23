NANGARHAR - Afganistan'daki engelliler ABD Başkanı Biden'ı protesto etti

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde şiddet olaylarında uzuvlarını kaybeden engelliler, ABD Başkanı Joe Biden'ı protesto etti.

ABD'nin, Afganistan'ın dondurulan 7 milyar dolarının 3,5 milyar dolarını 11 Eylül saldırılarında ölenlerin yakınlarının tazminat talepleri için ayırması üzerine Nangarhar Valiliği önünde toplanan engelliler, "Biz de savaşta uzuvlarımızı kaybettik, biz de tazminat istiyoruz", "11 Eylül kurbanlarına ayrılan paralar Afganların parası" ve "Biz kendi haklarımızı istiyoruz" sloganları attı.

Göstericiler adına konuşan Şah Said, ülkedeki şiddet olaylarında ayağını kaybettiğini ve kendisi gibi binlerce savaş mağdurunun bulunduğunu söyledi.

ABD Başkanı Biden'ın Afganistan rezervlerinin yarısını 11 Eylül kurbanlarına ayırması kararını kabul etmediklerini ifade eden Said, bu paraların Afganlara ait olduğunu belirtti.

Said, ABD'nin Afganistan'da yüzlerce masum kişiyi katlettiğini ve geride çok fazla dul, yetim ve yoksul bıraktığını kaydederek 11 Eylül saldırısıyla Afgan halkının hiçbir bağlantısının olmadığını ifade etti.

Gösteriye katılanlardan Kasım Han da ülkede yaklaşık 40 yıldır devam eden savaşlarda çok sayıda kişinin öldürüldüğünü ve sakat bırakıldığını, esas uluslararası toplumun Afganlara tazminat ödemesi gerektiğini söyledi.

Han, "ABD, ülkemizde 20 yıldır masum insanları öldürdü, yaraladı ve sakat bıraktı. Peki bunun için kim tazminat ödeyecek?" ifadesini kullandı.

Kararı Biden imzalamıştı

ABD Başkanı Biden, imzaladığı kararnameyle Afganistan Merkez Bankasının dondurulmuş 7 milyar dolarının tamamının kullanıma açılmasına ve bu paranın 3,5 milyar dolarlık kısmının insani yardım temelinde doğrudan Afgan halkına aktarılmasına karar vermişti.

Biden, kalan 3,5 milyar doların ise 11 Eylül kurbanlarının devam eden hukuki süreçleri ve tazminat talepleri için ayrılması yönünde adım atmıştı.