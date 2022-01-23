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Afganistan'daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi

Afganistan'daki bombalı saldırıyı DEAŞ üstlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afganistan'ın Herat kentinde minibüse düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın Herat kentinde minibüse düzenlenen bombalı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın Herat kentinde dün bir minibüse bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklama ile Herat'ta el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen saldırıyı üstlendi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

bombalı saldırı, Afganistan, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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