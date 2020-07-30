Afganistan'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 9'a, yaralı sayısı 40'a yükseldi
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Afganistan'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 9'a, yaralı sayısı 40'a yükseldi

Afganistan'da bomba yüklü araçla yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a, yaralıların sayısı ise 40'a yükseldi.

Afganistan'daki bombalı saldırıda ölü sayısı 9'a, yaralı sayısı 40'a yükseldi
30.07.2020 22:55 | Son Güncelleme: 31.07.2020 00:21

Afganistan'da bomba yüklü araçla yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a, yaralıların sayısı ise 40'a yükseldi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneyinde yer alan Logar vilayetinin şehir merkezinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetmiş, 30 sivil ise yaralanmıştı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Aryan, yaptığı açıklamada saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a, yaralıların sayısının ise 40'a yükseldiğini duyurdu. Aryan, "Logar ilinde intihar saldırısı düzenleyen teröristler, polis kontrol noktasını hedef aldı. Olayda 6 güvenlik mensubu olmak üzere 9 kişi yaşamını yitirdi ve 40 kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı. Sözcü, "Terörizm faaliyetlerine zemin hazırlayan Taliban, bu tür olayların arkasında olmadıklarına dair kendini beraat ettiremez. Onlar, bütün terör olayları ve Afganistan halkının ölümünden mesuldür" dedi.

Öte yandan, Taliban tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise "Logar patlaması bizim tarafımızdan gerçekleştirilmedi" denilmişti. - KABİL

Kaynak: İHA

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