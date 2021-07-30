Afganistan'daki BM ofisine havan saldırısı: 1 ölü
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Afganistan'daki BM ofisine havan saldırısı: 1 ölü

Afganistan'daki BM ofisine havan saldırısı: 1 ölü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bulunan ofisine düzenlenen havan saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonunun (UNAMA) Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bulunan ofisine düzenlenen havan saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, Herat'taki ofisin muhalif grupların havanlı saldırısına uğradığı bildirildi.

Saldırı sonucu 1 Afgan korumanın yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, diğer korumaların yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, BM sivil personeline ve ofislerine yönelik saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğu ve savaş suçu kabul edilebileceği vurgulandı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise BM ofisi korumalarının savaş sırasında zarar görmüş olabileceği ve artık militanların bölgeye ulaşmasıyla güvende olunacağı iddia edildi.

Taliban militanlarının dün gece saatlerinde Herat vilayetinde başlattığı saldırıda karşılıklı çatışmalar devam ediyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken, güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 260'ı geçtiğini savunuyor.

Ülkede, 34 vilayet merkezi hükümet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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