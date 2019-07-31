Afganistan'da yolcu taşıyan otobüse bombalı saldırı: En az 32 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın Herat vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın bir otobüsün geçtiği sırada patlaması sonucu en az 32 kişi yaşamını yitirdi.

Polis Sözcüsü Muhibullah Muhib, ölenlerin arasında birçok çocuk ve kadının olduğunu belirtirken, 17 kişinin de yaralandığını ifade etti. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı. Euronews.com'da Görüntüle