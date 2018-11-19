Afganistan'da Yolcu Minibüsüne Saldırı: 3 Ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gur vilayetinde yolcu minibüsüne düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gur vilayetinde yolcu minibüsüne düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.
Gur Emniyet Amiri Sayed Zia Husaini, militanların, Gur'un Bar Hane bölgesinde seyir halindeki yolcu minibüsüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.
Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Husaini, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.