Afganistan'da Yolcu Minibüsüne Saldırı: 3 Ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gur vilayetinde yolcu minibüsüne düzenlediği silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Gur Emniyet Amiri Sayed Zia Husaini, militanların, Gur'un Bar Hane bölgesinde seyir halindeki yolcu minibüsüne silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Husaini, 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.