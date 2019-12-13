Afganistan'da yola yerleştirilen bomba patladı: 10 ölü
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Afganistan'da yola yerleştirilen bomba patladı: 10 ölü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde yola yerleştirilen bombanın patlamasıyla 10 sivil hayatını kaybetti.

13.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:10
Afganistan'da yola yerleştirilen bomba patladı: 10 ölü

'ın vilayetinde yola yerleştirilen bombanın patlamasıyla 10 sivil hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sıddık Sıddıki, basına yaptığı açıklamada, Gazne'yi Çagatu ilçesine bağlayan yola yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın geçişi sırada patladığını söyledi.

Sıddıki, Taliban tarafından yerleştirilen bombanın patlamasıyla 10 sivilin yaşamını yitirdiğini, 6 sivilin yaralandığını söyledi.

Kaynak: AA
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