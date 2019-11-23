Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil öldü
Afganistan'ın Kapisa vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Kapisa vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.
Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayik Şuriş, yaptığı açıklamada, Alasay pazarında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivillerin bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Patlamada, 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şuriş, 3'ü güvenlik görevlisi 8 kişinin de yaralandığını söyledi.
Şuriş, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.
Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.