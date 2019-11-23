Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil öldü
Haberler » Güncel » Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil öldü - Haber

Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil öldü

Afganistan'ın Kapisa vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

23.11.2019 16:04 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:04
Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil öldü

'ın Kapisa vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 sivil hayatını kaybetti.

Kapisa Sözcüsü Abdul Şayik Şuriş, yaptığı açıklamada, Alasay pazarında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivillerin bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Patlamada, 3 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şuriş, 3'ü güvenlik görevlisi 8 kişinin de yaralandığını söyledi.

Şuriş, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini öne sürdü.

Taliban'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et