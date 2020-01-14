Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombalar patladı: 2 ölü
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Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombalar patladı: 2 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif şehrinde bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

14.01.2020 11:06 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:06
Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bombalar patladı: 2 ölü

'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin merkezi Mezar-ı Şerif şehrinde bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Belh Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Adilşah Adil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif'in merkezinde yol kenarına yerleştirilen iki bombanın peş peşe patlatıldığını bildirdi.

Adil, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını söyledi.

Görgü tanıkları bombaların, Belh ilçe Kaymakamı Gülbaz Han'ın evinin önünde patlatıldığını ifade etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kaynak: AA
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