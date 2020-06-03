Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı: 9 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argistan ilçesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 9 sivil hayatını kaybetti.
03.06.2020 15:13 | Son Güncelleme: 03.06.2020 15:13
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Argistan ilçesinde, yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 9 sivil hayatını kaybetti.
Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, gazetecilere yaptığı açıklamada, Argistan'ın Huşk Rod bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan araç bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Barikzey, patlamada 9 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5 sivilin yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Kaynak: AA