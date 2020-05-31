Afganistan'da yol kenarına yerleştirilen bomba patladı, 2 çoban hayatını kaybetti
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çoban hayatını kaybetti.
31.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:03
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 çoban hayatını kaybetti.
Badahşan Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Sanaullah Ruhani, basına yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Kohistan ilçesinin Buzkaş köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, çobanların bölgeden geçtiği sırada patladığını söyledi.
Patlamada 2 çobanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Ruhani, bombanın bölgeye Taliban tarafından yerleştirildiğini belirtti.
Kaynak: AA