Afganistan'da yol kenarına döşenen bomba patladı: 34 ölü, 17 yaralı
Afganistan'da yol kenarına döşenen bomba, çok sayıda insanı taşıyan bir yolcu otobüsü geçtiği sırada patladı.
Afganistan'da yol kenarına döşenen bomba, çok sayıda insanı taşıyan bir yolcu otobüsü geçtiği sırada patladı. Patlamada, 34 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Yol kenarına döşenen bomba, Afganistan'ın Herat kentinden, Ferah bölgesine sefer yapan bir yolcu otobüsünün geçtiği sırada patladı. Patlamada, 34 kişi yaşamını yitirirken; 17 kişi ise yaralandı. Yetkililer, ölü ve yaralılar arasında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğunu bildirdi.
Kaynak: DHA
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